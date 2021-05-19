Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила риски нового локдауна в России в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 19 мая.
По ее словам, для локдауна или новых ограничений сейчас нет никаких оснований.
Спикер отметила, что нерабочее дни в мае положительно сказались на статистике по заболеваемости.
17 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что напряженная ситуация с коронавирусом наблюдается только в крупных городах, где большая численность населения. В целом по стране обстановка стабильная, заверил он.
За последние сутки в России выявили 7920 новых случаев коронавируса, за все время пандемии вирус выявлен почти у пяти миллионов жителей.