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Матвиенко оценила риски нового локдауна в России

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Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила риски нового локдауна в России в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 19 мая.

По ее словам, для локдауна или новых ограничений сейчас нет никаких оснований.

Спикер отметила, что нерабочее дни в мае положительно сказались на статистике по заболеваемости.

17 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что напряженная ситуация с коронавирусом наблюдается только в крупных городах, где большая численность населения. В целом по стране обстановка стабильная, заверил он.

За последние сутки в России выявили 7920 новых случаев коронавируса, за все время пандемии вирус выявлен почти у пяти миллионов жителей.

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