Россия
 
Последние новости
Раскрыты подробности дела об убийстве школьницы в Самарской области
Стало известно о последнем сообщении убитой полицейским российской школьницы
Проценко развеял миф о заражении коронавирусом после вакцинации
Госсекретарь США заявил о сокращении 182 работников дипмиссий в России
В России заявили о «паре шагов» до восстановления докризисного уровня экономики
Массовая драка со стрельбой произошла в ТЦ Москвы 
Перенесший сердечный приступ на съемках актер сериала «Во все тяжкие» взял паузу
В России оценили сумму ущерба от наводнений в Крыму
В Китае заподозрили утечку опасных вирусов из американской лаборатории
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы профессии для первоочередной вакцинации

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Мобильный репортер/ АГН «Москва»

Жители Москвы считают, что в первую очередь должны привиться от коронавируса депутаты и медицинские работники. Такие данные показало тестовое онлайн-голосование на Московской платформе, передает РИА Новости.

В опросе приняли участие более 146 тысяч человек. Из них 70 043 считают, что обязательно следует вакцинировать депутатов, 60 662 проголосовали за медиков, еще 62 632 выступили за обязательные прививки для всех граждан.

Москвичи также ответили на вопрос о личном и общественном транспорте. За развитие общественного высказались 101 363 человека. За развитие личного транспорта — 40 621 человек.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России в пиковые дни от коронавируса прививается до миллиона человек в сутки. 16 июля он отметил, что прирост числа желающих получить вакцину наблюдается каждую неделю. «Вот сейчас мы видим этот прирост еще в два раза», — уточнил министр.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Более 120 тысяч человек проголосовали в первые сутки тестирования онлайн-выборов
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России