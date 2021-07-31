Названы профессии для первоочередной вакцинации

Жители Москвы считают, что в первую очередь должны привиться от коронавируса депутаты и медицинские работники. Такие данные показало тестовое онлайн-голосование на Московской платформе, передает РИА Новости.

В опросе приняли участие более 146 тысяч человек. Из них 70 043 считают, что обязательно следует вакцинировать депутатов, 60 662 проголосовали за медиков, еще 62 632 выступили за обязательные прививки для всех граждан.

Москвичи также ответили на вопрос о личном и общественном транспорте. За развитие общественного высказались 101 363 человека. За развитие личного транспорта — 40 621 человек.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России в пиковые дни от коронавируса прививается до миллиона человек в сутки. 16 июля он отметил, что прирост числа желающих получить вакцину наблюдается каждую неделю. «Вот сейчас мы видим этот прирост еще в два раза», — уточнил министр.

