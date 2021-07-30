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Более 120 тысяч человек проголосовали в первые сутки тестирования онлайн-выборов

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Фото: Официальный канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве

В ходе тестового онлайн-голосования в первые сутки было выдано 123 тысячи бюллетеней. По первому вопросу было принято 119 тысяч бюллетеней, по второму — 116. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественного штаба.

Вопросы в бюллетенях были следующие:
1. По вашему мнению, работники каких профессий, непосредственно контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19 (при условии, что у сотрудников нет медотвода)? Ответ можно было выбрать из 11 вариантов.
2. Какой приоритет развития городской инфраструктуры вы бы выбрали для отрасли транспорта? Здесь варианта было всего два: личный транспорт и общественный.

Отмечается, что в ходе теста испытываются технические новшества (отложенное решение, переключение бюллетеней и другие). Новые опции планируется применить на ближайших выборах.

Тестирование платформы электронного голосования, которая будет использована во время выборов в сентябре 2021 года, началось накануне в Москве. Проверка проходит в виде онлайн-голосования, в котором могут принять участие все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru.

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