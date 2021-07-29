Началось тестовое голосование на платформе для онлайн-выборов

В Москве началось тестирование платформы электронного голосования, которая будет использована во время выборов в сентябре 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Так, проверка проходит в виде онлайн-голосования, в котором могут принять участие все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru: им необходимо лишь авторизоваться и перейти по ссылке. Далее для загрузки бюллетеня нужно ввести код из СМС-сообщения и сделать свой выбор.

В ходе тестового голосования горожане смогут ответить на два вопроса: об обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий, а также о развитии личного и общественного транспорта. Известно, что тестовое голосование будет доступно до 19:59 30 июля.

На данный момент тестирование стартовало по плану и проходит без сбоев — первые участники уже отдали свои голоса. За корректностью работы следят разработчики, а также внешние эксперты: это необходимо, чтобы проверить готовность системы и убедиться в ее удобстве. Кроме того, платформу попытаются взломать хакеры — тот, кому это удастся, получит денежное вознаграждение.

Система электронного голосования будет использована на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Проголосовать в формате онлайн смогут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru и активным избирательным правом.