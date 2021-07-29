Россия
 
Последние новости
Байдену предсказали «разговор на повышенных тонах» с Зеленским
Трое россиян заживо сгорели в аварии
Мужчину не пускали в Россию из-за слишком длинного имени
Психолог объяснила опасность беспорядка в квартире
Иностранка вспомнила о гигантских очередях и московских магазинах начала 80-х 
Советник Эрдогана высказался о поставках оружия на Украину
Поза 50-летней телеведущей на новом снимке в бикини вызвала споры в сети
Мужчина решил разогнать скуку и разбогател на 27 миллионов рублей
Британской АУГ предрекли разгром от российской КУГ
Жители российского региона массово пострадали от укусов опасных пауков
Новости партнеров
Прослушать новость

Началось тестовое голосование на платформе для онлайн-выборов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве началось тестирование платформы электронного голосования, которая будет использована во время выборов в сентябре 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Так, проверка проходит в виде онлайн-голосования, в котором могут принять участие все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru: им необходимо лишь авторизоваться и перейти по ссылке. Далее для загрузки бюллетеня нужно ввести код из СМС-сообщения и сделать свой выбор.

В ходе тестового голосования горожане смогут ответить на два вопроса: об обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий, а также о развитии личного и общественного транспорта. Известно, что тестовое голосование будет доступно до 19:59 30 июля.

На данный момент тестирование стартовало по плану и проходит без сбоев — первые участники уже отдали свои голоса. За корректностью работы следят разработчики, а также внешние эксперты: это необходимо, чтобы проверить готовность системы и убедиться в ее удобстве. Кроме того, платформу попытаются взломать хакеры — тот, кому это удастся, получит денежное вознаграждение.

Система электронного голосования будет использована на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Проголосовать в формате онлайн смогут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru и активным избирательным правом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стали известны регионы с доступом к онлайн-голосованию на выборах в Госдуму
Онлайн-голосование собрались использовать на выборах в Госдуму в 2021 году
Россияне захотели голосовать на выборах онлайн