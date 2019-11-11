Россияне захотели голосовать на выборах онлайн

Большинство россиян (66 процентов) выступают за обеспечение возможности онлайн-голосования во всех регионах страны. Таковы результаты опроса общественного мнения ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации в понедельник, 11 ноября.

51 процент опрошенных полагают, что электронное голосование никак не повлияет на уровень доверия населения к результатам выборов. Такой же процент респондентов готов поставить электронную подпись за кандидата при наличии такой возможности.

Социологи пришли к заключению, что в стране сформирован запрос на эффективно работающую электронную избирательную систему. Недоверие новой технологии склонны выражать пожилые люди. Кроме того, значимым фактором, тормозящим развитие электронного голосования, является отсутствие законодательного регулирования в этой сфере, говорится в исследовании.

Между тем, ссылаясь на опыт электронного голосования на сентябрьских выборах в сентябре, эксперты отмечают перспективность этой технологии. Так, явка на первых электронных выборах в Мосгордуму составила 92,3 процента (10 396) зарегистрированных пользователей.

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