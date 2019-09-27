Литва отказалась от онлайн-голосования из-за угрозы российских кибератак

Правительство Литвы решило не вводить онлайн-голосование на различных выборах из-за угрозы кибератак со стороны России и случаев якобы российского вмешательства во внутренние дела других стран. Об этом сообщает литовская телерадиокомпания LRT.

Литовские власти отказались от идеи разработки системы онлайн-голосования и внесения поправок в избирательное законодательство для внедрения электронной платформы. В 2018 году правительство страны одобрило законопроект о создании специальной системы и направило его на рассмотрение парламентариям. Сторонники законопроекта полагали, что онлайн-голосование сможет увеличить явку избирателей.

В начале недели министр юстиции Элвинас Янкявичюс сообщил, что по договоренности с депутатами Сейм не будет рассматривать данный законопроект. Ранее литовский парламент не смог принять поправки для внедрения онлайн-голосования. Ранее официальный Вильнюс сообщал, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в стране, состоявшиеся в июле. При этом глава департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис отметил тогда, что угрозы со стороны Москвы сохраняются.

В 2005 году электронное голосование было введено в другой прибалтийской республике. Эстония стала первой европейской страной, которая реализовала идею подачи голосов через Интернет на местных выборах. На национальном уровне онлайн-голосование впервые было применено в 2007 году. На прошедших в марте выборах в Рийгикогу через электронную систему было подано более 40 процентов голосов от их общего числа.

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