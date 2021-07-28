В Общественном штабе рассказали о защите тестового онлайн-голосования

В Москве с 29 по 30 июля пройдет тестирование системы дистанционного голосования. Накануне данного мероприятия эксперты рассказали, как обеспечили системе чистоту голосования и защитили ее от взлома. Об этом сообщается на сайте столичной Общественной палаты.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко рассказал, что цифровой ключ, с помощью которого будет осуществляться расшифровка результатов голосования, был разделен на несколько частей. Это необходимо, чтобы результаты голосования оставались в тайне до самого окончания, подчеркнул он.

«Узнать их (результаты голосования — прим. «Ленты.ру») можно будет только после того, как все части ключа вновь соберут вместе 30 июля, тогда и запустится процесс расшифровки результатов тестового голосования», — пояснил Костырко. При этом вновь соединить все части ключа вместе необходимо на том же самом компьютере, где он был разделен, без этого невозможно будет узнать результаты голосования.

Отмечается, что каждая часть ключа записана на цифровой носитель, защищенный кодом. Коды известны только хранителям ключей — представителям Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, политических партий и общественных организаций.

«Флешки с отрезками кода (частью ключа) запечатаны в номерные сейф-пакеты с защитой от вскрытия и переданы хранителям. Компьютер, на котором был сгенерирован ключ расшифрования, будет отключен от интернета, помещен в экранируемый пакет и кейс и отправлен на хранение», — говорится в сообщении Общественного штаба.

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Ольга Кириллова заявила, что Москва готова к проведению дистанционного голосования. Уже сегодня, 28 июля, по ее словам, был разделен ключ шифрования на несколько частей.

Ранее политтехнолог, эксперт по коммуникациям, эксперт Центра ПРИСП Алена Август заявила, что все больше людей будет переходить на электронное голосование, поскольку это удобно и более безопасно, учитывая нынешнюю эпидемологическую ситуацию.

Единый день голосования пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также выборы глав 12 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах.