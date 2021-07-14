ЦИК объяснила отказ от общедоступной онлайн-трансляции выборов в Госдуму

Зампредседателя Центризбиркома (ЦИК) России Николай Булаев объяснил отказ от общедоступной онлайн-трансляции с избирательных участков на предстоящих выборах в Государственную Думу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в 2021 году видеокамерами для наблюдения за процессом будут оснащены порядка 50 тысяч участков, где голосуют 80 процентов избирателей. Булаев пояснил, что система видеонаблюдения позволит «зафиксировать весь процесс голосования», а доступ к нему будут иметь все участники политического процесса.

Булаев обратил внимание на то, что система видеонаблюдения «нигде не применяется так широко, как в России». При этом в ряде развитых стран, например, в Великобритании, Франции или Германии видеонаблюдение за выборами не применяется.

Онлайн-трансляция с избирательных участков для голосования будет вестись в течение всех трех дней голосования и двух ночей первого и второго дней голосования. Съемка будет осуществляться непрерывно, а записи с камер будут храниться в течение одного года.

Ранее в среду, 14 июля, глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о «сюрпризах» для провокаторов на выборах в Госдуму, которые планируют нарушить закон и проголосовать не один раз. По ее словам, нарушителям кроме административной и даже уголовной ответственности обеспечена «доска позора». Памфилова отметила, что для сохранности бюллетеней создано несколько степеней защиты и контроля.

Выборы в рамках единого дня голосования 2021 года состоятся с 17 по 19 сентября. В эти сроки, в частности, будут избраны депутаты Государственной Думы VIII созыва.

