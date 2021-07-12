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В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе сентябрьских выборов

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Кирилл Каллиников / РИА новости

Обсуждение на тему возможного переноса сентябрьских выборов из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране является лживой информацией. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил официальный представитель президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в понедельник, 12 июля.

«Уже десять раз это все опровергли. Нет, нет. Это лживая информация», — сказал Песков.

Ранее информацию о переносе выборов опровергла глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. «Если кто-то распускает такие слухи и пытается дезорганизовать подготовку к выборам, то у них ничего не получится», — заявила она.

Выборы в рамках единого дня голосования 2021 года состоятся с 17 по 19 сентября. В эти сроки, в частности, будут избраны депутаты Государственной Думы VIII созыва.

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