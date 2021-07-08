Песков оценил вероятность попыток Запада повлиять на выборы в России

Для сдерживания России Запад готов использовать любые средства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оценивая вероятность попыток других стран повлиять на предстоящие выборы в Госдуму, передает РБК.

Песков напомнил, что линия сдерживания России является «константой» во внешней политике «европейских визави», США и стран НАТО. «Разумеется, в этой линии все средства хороши, мы отдаем себе отчет, не носим розовые очки», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что накануне грядущих выборов в нижнюю палату парламента со стороны Запада последуют попытки «расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать какие-то протестные выступления».

Опасения дипломата разделяет глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. По его словам, существует риск, что определенные силы попытаются создать иллюзию массовых нарушений с регистрацией кандидатов в депутаты. Кроме того, по его словам, можно ожидать сообщений о массовых нарушениях при проведении голосования.

Единый день голосования в России пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, а также выборы глав 12 субъектов федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах.

