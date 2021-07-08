Лавров предупредил о планах Запада расшатать ситуацию в России перед выборами

Запад может пытаться расшатать ситуацию в РФ в преддверии выборов в Госдуму. Об этом предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

Выступая в Дальневосточном федеральном университете с лекцией, он рассказал, что возможны новые попытки иностранных государств спровоцировать протестные выступления. «Желательно насильственные, как Запад любит это делать», — добавил дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства также предположил, что после народного волеизъявления может быть развернута кампания по непризнанию выборов.« Такие планы есть, нам о них известно», — сказал он, добавив, что «ориентироваться мы будем прежде всего на позицию, мнение нашего народа, который сам в состоянии оценить действия власти».

Ранее Лавров рассказал о чуть ли не ежедневных попытках Запада вмешаться во внутреннюю и внешнюю политику России. По его словам, западные страны предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров и готовой на любые уступки. Он подчеркнул, что на Западе многие не скрывают подобной позиции.

6 июля глава МИД России предупредил, что Москва будет жестко отвечать на недружественные действия Вашингтона. По словам Лаврова, попытки США вести с Россией диалог с позиции силы «изначально обречены на провал».

Единый день голосования в России пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, а также выборы глав 12 субъектов федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах.

