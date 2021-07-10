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В ЦИК прокомментировали информацию о переносе выборов

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Элла Памфилова
Элла Памфилова
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова прокомментировала информацию о переносе выборов. Ее слова передает РИА Новости.

«Я опровергаю эти слухи. Если кто-то распускает такие слухи и пытается дезорганизовать подготовку к выборам, то у них ничего не получится», — заявила Памфилова. По ее словам, все партии и кандидаты на данный момент активно работают, а подготовка к голосованию идет строго по графику.

Ранее о попытках Запада повлиять на выборы в России заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, для сдерживания России там готовы использовать любые средства.

Выборы в Государственную Думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. По словам Эллы Памфиловой, такое решение принято из-за эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавируса.

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