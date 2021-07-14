В ЦИК предупредили о «сюрпризах» для нарушителей на выборах в Госдуму

Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что нарушителей на выборах в Госдуму ждет «доска позора»

Глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о «сюрпризах» для провокаторов на выборах в Госдуму, которые планируют нарушить закон и проголосовать не один раз. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, нарушителям, кроме административной и даже уголовной ответственности, обеспечена «доска позора».

Памфилова отметила, что для сохранности бюллетеней создано несколько степеней защиты и контроля.

ЦИК планирует увеличить число комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), чтобы обеспечить ими наибольшее количество участков, заявила Памфилова.

Ранее политологи назвали главные интриги предстоящих выборов в Госдуму. По их мнению, интересно будущее расположение партий, занявших 2-4 места после голосования. В числе первых интриг также ставятся такие вопросы: войдет ли в новый состав парламента пятая партия, кто победит в левой, правой, зеленой и остальных «нишах», а также чем завершатся «баталии» лидеров региональных списков.

В связи с пандемией COVID-19 выборы пройдут с 17 по 19 сентября.