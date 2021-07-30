Россия
 
Последние новости
Россиянин Башаев победил украинца и завоевал бронзу в дзюдо на Олимпиаде
Российские школьницы станцевали на воинском мемориале и попали на видео
На одном из крупнейших химических заводов юга России произошел взрыв
США резко нарастили закупки российской нефти
Коронавирус прожил в организме россиянки рекордные 318 дней
Лукашенко назвал сроки проведения референдума по Конституции
Песков оценил заявление Лукашенко о размещении российских войск в Белоруссии
Российские теннисисты Рублев и Павлюченкова вышли в финал Олимпиады
Тело актера из «Марша Турецкого» десять дней пролежало в квартире 
Европа начала готовиться к глобальной катастрофе
Новости партнеров
Прослушать новость

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

Перейти в «Мою Ленту»
Анна Попова
Анна Попова
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, однако есть субъекты, где ситуация стабилизировалась. Так эпидемиологическую обстановку в стране оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«В самом деле, эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной», — заявила глава Роспотребнадзора. Кроме того, она отметила, что для предотвращения повышения количества заболевших осенью, следует увеличить темпы вакцинации.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил россиян, что длительность заболевания коронавирусом при заражении дельта-штаммом увеличилась. При этом отмечается сокращение инкубационного периода заболевания. Также он подчеркнул, что длительность заболевания напрямую связана с его тяжестью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роспотребнадзор назвал невосприимчивую к коронавирусу группу людей
Роспотребнадзор изменил правила въезда россиян на родину из-за границы
В Роспотребнадзоре раскрыли самое частое место заражения коронавирусом