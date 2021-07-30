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Россиян предупредили об увеличении длительности болезни при дельта-штамме

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Фото: Гришкин Денис / Агентство «Москва»

Длительность заболевания коронавирусом при заражении дельта-штаммом увеличилась. Об этом россиян предупредил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает РИА Новости.

«Действительно, генотип штамма дельта характеризуется более быстрым распространением вируса и более тяжелым течением заболевания», — сказал он.

При этом инкубационный период заболевания сократился, указал Горелов. По его словам, длительность заболевания увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее.

Горелов отметил, что, как и в случае с другими штаммами, тяжесть заболевания во многом определяется вирусной нагрузкой, полученной при заражении, и состоянием иммунитета. Он подчеркнул, что для защиты от болезни важно пройти вакцинацию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что невосприимчивость к COVID-19 — очень редкое явление, и в этом играет роль генетическая предрасположенность. По ее словам, очень важно состояние иммунитета. Попова отметила, что для разных болезней в популяции бывает разное количество невосприимчивых людей.

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