Роспотребнадзор назвал невосприимчивую к коронавирусу группу людей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что невосприимчивость к коронавирусной инфекции — это очень большая редкость. Ее слова приводит РИА Новости.

Однако существуют случаи, когда человек находится в окружении заболевших, а сам не заражается. По словам Поповой, такое происходит не только с COVID-19.

Глава ведомства объяснила, что значительную роль в этом играет генетическая предрасположенность.

«Но и очень важно в сегодняшнем дне — это состояние нашего иммунитета. Потому что для некоторых людей вирус — это очень малое количество, для разных болезней это бывает разное количество людей в разном удельном весе в целом в популяции — которые не восприимчивы к болезни», — сказала она. Также глава Роспотребнадзора подчеркнула важность здорового образа жизни для иммунной системы.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в ходе прямого эфира, организованного российским обществом «Знание», назвала способ, позволяющий защитить население от коронавируса. С появлением новых штаммов контагиозность вируса выросла в четыре раза, поэтому для защиты от вируса необходимо привить 80 процентов населения, заявила врач.