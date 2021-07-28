Попова в эфире «Знания» раскрыла данные о заболеваемости COVID-19 среди привитых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла данные о заболеваемости COVID-19 среди привитых в эфире российского общества «Знание». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эфир прошел в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ. По словам Поповой, процент заболеваемости среди привитых россиян очень низкий — всего 0,7-0,8 процента среди тех, кто завершил полный курс вакцинации, и 2,5 процента среди тех, кто сделал одну прививку.

Кроме того, главный государственный санитарный врач России призвала россиян поддерживать иммунитет с помощью правильного питания и здорового образа жизни. Она также указала на важную роль вакцинации в предотвращении появления новых мутаций коронавируса. «Чтобы вирус не перешел на молодое поколение, его нужно остановить сейчас. Если он мутирует так, что иммунная система детей не справится, это будет страшно. Нам доступна вакцинация — инструмент, который не позволит вирусу дальше мутировать. Прискорбно, что мы им не пользуемся», — заявила Попова.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в ходе прямого эфира, организованного российским обществом «Знание», назвала способ, позволяющий защитить население от коронавируса. С появлением новых штаммов контагиозность вируса выросла в четыре раза, поэтому для защиты от вируса необходимо привить 80 процентов населения, заявила врач.