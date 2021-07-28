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Попова оценила эффективность локдауна в борьбе с коронавирусом

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Локдаун является не самым эффективным средством борьбы с коронавирусом. Так в эфире Всероссийского общества «Знание» оценила пользу локдауна глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передает РИА Новости.

«Раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун», — заявила глава ведомства.

Кроме того, она отметила, что у России есть свой алгоритм действий, а также система Роспотребнадзора, которые уберегают страну от самых сильных эпидемиологических рисков.

Ранее Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 снижается в 10 регионах России, в 14 ситуация стабилизируется. По ее словам, по стране уменьшилось количество заболевших на 4,5 процента.

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