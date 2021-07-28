Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии случаев передачи коронавируса от животного человеку. Ее слова приводит ТАСС.

Главный санитарный врач вспомнила о ситуации на норковых фермах в Дании, где животные заразились мутировавшим коронавирусом. Для предотвращения распространения заболевания и из страха, что оно передастся людям, местные власти решили уничтожить всех норок на зверофермах.

Но, по словам Поповой, «дальнейшего развития эта ветвь изменчивости вируса не получила». Она отметила также, что на настоящий момент «описанных случаев передачи болезни от животных человеку нет».

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что заболеваемость COVID-19 снижается в десяти регионах страны, а в 14 ситуация стабилизируется. По ее словам, полный цикл вакцинации в России прошли более 21 миллиона человек. Из них около 20 миллионов — «Спутником V».