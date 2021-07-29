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В Роспотребнадзоре раскрыли самое частое место заражения коронавирусом

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Самое частое место заражения коронавирусом — это дом или квартира после инфицирования одного из членов семьи. Об этом в эфире Всероссийского общества «Знание» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Почти половина всех заражающихся вот сейчас, в этот период, заражаются дома. Заражаются, если заболеет член семьи», —заявила Попова.

По словам главы ведомства, избежать заражения в таком случае трудно, но возможно при соблюдении должных мер защиты и самодисциплины.

Кроме того, Попова отметила, что локдаун является не самым эффективным средством борьбы с коронавирусом. «Раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун», — заявила она. У России есть свой алгоритм действий, а также система Роспотребнадзора, которые уберегают страну от самых сильных эпидемиологических рисков, считает специалист.

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