Врач развеяла одно из главных опасений перед прививкой от коронавируса

Международный эксперт в области репродуктивного здоровья и права, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева развеяла одно из главных опасений перед вакцинацией. Она отметила в беседе с радио Sputnik, что в настоящее время медицина имеет достаточный опыт, чтобы спрогнозировать влияние вакцины на течение беременности и развитие плода.

В первых рекомендациях по использованию вакцин против коронавируса среди противопоказаний значилась беременность, однако в новой редакции она была исключена из списка для прививки «Спутником V». Будущим матерям следует вакцинироваться, если польза превышает возможные риски для будущего ребенка.

Ерофеева отметила, что раньше считалось, что между прививкой и планированием беременности должно пройти 3-6 месяцев, однако появились экспертные мнения, что после определенного срока препарат не оказывает негативного влияние на здоровье плода и матери. Врач напомнила, что коронавирус по-прежнему представляет опасность, а вакцинация позволяет защитить роженицу и дитя. Однако решение в этом случае всегда принимают специалисты.

«Ковид угрожает жизни. Мы каждый день слышим не только о количестве госпитализированных, мы, к сожалению, слышим и о потерях. Прежде чем думать о новой жизни, нужно думать о своей собственной», — заключила акушер-гинеколог.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что отрицательного влияния вакцины от коронавируса «Спутник V» на течение беременности и развитие потомства не выявлено, препарат также не влияет на репродуктивную функцию. Глава Минздрава отметил, что беременных пациенток, находящихся в группе риска тяжелого течения COVID-19, лучше всего прививать с 22-й недели беременности.

