В Москве утвердили алгоритм оказания медпомощи беременным с COVID-19

Клинический комитет департамента здравоохранения Москвы утвердил новый алгоритм оказания медицинской помощи беременным с COVID-19. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит ТАСС.

В его разработке принимали участие ведущие специалисты города.

Ракова отметила, что для будущих матерей выявление новой коронавирусной инфекции — уже большой стресс. По ее словам, большей части госпитализация не требуется, но даже если болезнь протекает в легкой форме, крайне важно быть под постоянным наблюдением.

Беременные женщины чаще всего опасаются проходить обследования в коронавирусных стационарах, уточнила заммэра. Для того, чтобы обеспечить им максимальный комфорт и минимизировать риски заражения, на базе двух московских клиник, имеющих большой опыт лечения пациентов с COVID-19 открыли новые отделения стационаров кратковременного пребывания. Там будут принимать только будущих матерей. Также акушерское подразделение создано на базе телемедицинского центра.

Ранее акушер-гинеколог Владислав Корсак рассказал о пользе вакцинации от коронавируса для беременных. По его словам, прививка сказывается положительно как на матери, так и на ребенке и не вызывает бесплодия.