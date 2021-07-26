Россия
 
Последние новости
Россия ответила на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы
45-летний актер сериала «Домой и в путь» найден мертвым
Московские рестораторы обратились к Собянину с просьбой 
В Совфеде ответили на возмущения Японии из-за поездки Мишустина на Итуруп
Тихановская отчиталась об итогах своего визита в Вашингтон
Российские банки нашли новый повод закрывать счета компаний
Летевший в Турцию белорусский самолет подал сигнал бедствия и резко изменил курс
В России назвали условие применения самолета «Судного дня»
Подозреваемый рассказал о мотиве убийства замначальника угрозыска в Ставрополе
Украинскую армию призвали готовиться к захвату Донбасса
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве утвердили алгоритм оказания медпомощи беременным с COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Клинический комитет департамента здравоохранения Москвы утвердил новый алгоритм оказания медицинской помощи беременным с COVID-19. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит ТАСС.

В его разработке принимали участие ведущие специалисты города.

Ракова отметила, что для будущих матерей выявление новой коронавирусной инфекции — уже большой стресс. По ее словам, большей части госпитализация не требуется, но даже если болезнь протекает в легкой форме, крайне важно быть под постоянным наблюдением.

Беременные женщины чаще всего опасаются проходить обследования в коронавирусных стационарах, уточнила заммэра. Для того, чтобы обеспечить им максимальный комфорт и минимизировать риски заражения, на базе двух московских клиник, имеющих большой опыт лечения пациентов с COVID-19 открыли новые отделения стационаров кратковременного пребывания. Там будут принимать только будущих матерей. Также акушерское подразделение создано на базе телемедицинского центра.

Ранее акушер-гинеколог Владислав Корсак рассказал о пользе вакцинации от коронавируса для беременных. По его словам, прививка сказывается положительно как на матери, так и на ребенке и не вызывает бесплодия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский врач заявил о новом свойстве вакцин от коронавируса
Гинеколог объяснил пользу вакцинации от COVID-19 для беременных
Хирург предупредил о смертельно опасной болезни беременных женщин