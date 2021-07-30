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Россиянам назвали способ избежать недомогания после прививки от COVID-19

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Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Семашко Вячеслав Овечкин рассказал россиянам, что делать при недомогании после прививки от COVID-19. Способ избежать этого он назвал в интервью Life.ru.

По словам специалиста, при температуре выше 37,7 стоит принять ибупрофен и парацетамол.

«Также можно принять какие-то антигистаминные препараты. Как правило, болевой синдром не настолько выражен, чтобы потребовалось обезболивающее, и ибупрофен также обладает слабым анальгезирующим эффектом», — уточнил пульмонолог.

В свою очередь, терапевт, профпатолог холдинга «СМ-Клиника» Екатерина Романова рассказала, что если человек испытывает гриппоподобный синдром, то ему рекомендовано принять нестероидные противовоспалительные препараты, которые обладают
жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектом.

Ранее врач Тимур Пестерев перечислил симптомы, на которые стоит обратить внимание после вакцинации от коронавируса. По утверждению специалиста, при бессимптомной форме человек не сможет узнать, заболел ли он COVID-19. Для привитых характерно чихание, чего в классическом варианте лечения непривитых не наблюдалось, отметил медик.

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