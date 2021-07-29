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Россиянами назвали указывающие на COVID-19 симптомы после вакцинации

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Фото: Александр Авилов / АГН« Москва»

Врач Тимур Пестерев назвал симптомы, на которые стоит обратить внимание после вакцинации от COVID-19. Его слова передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По утверждению специалиста, при бессимптомной форме человек не сможет узнать, заболел ли он коронавирусом.

«Он себя нормально чувствует, у него нет никаких проявлений, и при этом он может распространять вирус. Общее правило — это легкие недомогания. Для привитых характерно чихание, чего в классическом варианте лечения непривитых не наблюдалось. Это общие симптомы для ОРВИ», — уточнил врач.

Он добавил, что человек, который имеет ослабленный иммунитет, может по-разному переносить коронавирус после вакцинации.

«Но это уже казуистика, поскольку такие случаи — редкость», — заключил Пестерев.

Ранее британские исследователи перечислили главные отличия проявлений раннего COVID-19 от симптомов после вакцинации. Авторы отметили, что, несмотря на то, что у коронавируса есть характерные проявления, например, потеря обоняния и вкуса, симптомы после прививки часто трудно отличить от начала болезни.

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