В оперштабе объяснили отказ врача брать мазки на COVID-19 у российской семьи

Врач отказался брать мазки на COVID-19 у российской семьи из пяти человек из-за того, что тест делается только в отношении контактных, которые имеют симптомы. Об этом со ссылкой на региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса передает РИА Новости.

Ранее российская семья в селе Косулино Свердловской области вызвала на дом врача, обнаружив у себя симптомы COVID-19. Приехавший медицинский работник отказался брать мазки из-за экономии, заявив, что в семье слишком много больных. В итоге он взял анализы только у двоих взрослых, хотя симптомы были у всех, включая несовершеннолетних.

«Медицинский работник должен взять мазок у всех проживающих с заболевшим, кто имеет симптомы. Если симптомов нет, тестирование не проводится», — объяснили в оперштабе. Кроме того, там добавили, что сведения о наличии симптомов заболевания COVID-19 у всей семьи не подтвердились.

Также в оперштабе подчеркнули, что в случаях неудовлетворения качеством оказания медицинских услуг нужно обращаться к руководству больницы либо в минздрав региона.

Ранее россиянам рассказали о неожиданном препарате, который помогает легче переносить COVID-19. По словам главного ревматолога столичного департамента здравоохранения Алены Загребневой, пациенты, проходящие лечение от псориаза чаще переносят COVID-19 в легкой или средней форме.