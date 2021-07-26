Россия
 
Последние новости
Российские саблистки гарантировали себе золото и серебро Олимпиады
Сахалинцы прокомментировали приезд Мишустина на Курилы
Соседка рассказала о зарезанной семье адмирала российского флота
Во взлете биткоина нашли след Amazon
Перечислены основные ошибки при покупке PlayStation 5
Украина попросит международное сообщество поддержать «Крымскую платформу»
Роскомнадзор заблокировал сайт Навального
Тува обогнала Москву по коэффициенту распространения коронавируса
Глава РФС объяснил назначение Карпина на пост главного тренера сборной России
Новости партнеров
Прослушать новость

В оперштабе объяснили отказ врача брать мазки на COVID-19 у российской семьи

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Врач отказался брать мазки на COVID-19 у российской семьи из пяти человек из-за того, что тест делается только в отношении контактных, которые имеют симптомы. Об этом со ссылкой на региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса передает РИА Новости.

Ранее российская семья в селе Косулино Свердловской области вызвала на дом врача, обнаружив у себя симптомы COVID-19. Приехавший медицинский работник отказался брать мазки из-за экономии, заявив, что в семье слишком много больных. В итоге он взял анализы только у двоих взрослых, хотя симптомы были у всех, включая несовершеннолетних.

«Медицинский работник должен взять мазок у всех проживающих с заболевшим, кто имеет симптомы. Если симптомов нет, тестирование не проводится», — объяснили в оперштабе. Кроме того, там добавили, что сведения о наличии симптомов заболевания COVID-19 у всей семьи не подтвердились.

Также в оперштабе подчеркнули, что в случаях неудовлетворения качеством оказания медицинских услуг нужно обращаться к руководству больницы либо в минздрав региона.

Ранее россиянам рассказали о неожиданном препарате, который помогает легче переносить COVID-19. По словам главного ревматолога столичного департамента здравоохранения Алены Загребневой, пациенты, проходящие лечение от псориаза чаще переносят COVID-19 в легкой или средней форме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Песков объяснил продолжительность карантина перед встречей с Путиным
Иммунолог оценил данные о невосполнимой утрате интеллекта у больных COVID-19
Инфекционист заявил о неправильном направлении движения США в борьбе с пандемией