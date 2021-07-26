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Кремль дал оценку ситуации с коронавирусом в России

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Ситуация с коронавирусом в России далека от нормализации. Такую оценку дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в понедельник, 26 июля.

По его словам, в связи с этим в отношении президента принимаются меры предосторожности при общении с людьми.

23 июля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с пандемией по-прежнему остается напряженной. По его словам, не все регионы соблюдают рекомендации врачей по санитарным нормам. В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости наблюдается в 57 регионах, в десяти идет снижение.

В России за минувшие сутки выявили 23 239 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений выявили в Москве (2629), Московской области (2161) и Санкт-Петербурге (1929). Общее число с начала пандемии коронавируса составило 6 149 780.

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