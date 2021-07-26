Россиянам рассказали о неожиданном препарате от COVID-19

Россияне, проходящие терапию от псориаза, легче переносят COVID-19 из-за принимаемых препаратов. Об этом неожиданном эффекте в эфире «Говорит Москва» рассказала главный ревматолог столичного департамента здравоохранения Алена Загребнева.

Псориазом называют хроническое кожное заболевание, которое может поражать все суставы в организме. Наиболее часто псориатический артрит проявляется в суставах пальцев. Специалист объяснила, что препараты иммуносупрессивной терапии работают против воспалительного процесса псориаза. По ее словам, пациенты, которые лечатся подобными лекарствами, легче переносят COVID-19, чем остальные.

«В части случаев мы видим легкое или среднетяжелое течение, которое достаточно быстро поддается корректировке, и наш пациент выздоравливает», — заявила Загребнева.

Кроме того, она посоветовала болеющим псориатическим артритом прививаться от коронавируса, так как люди с этим заболеванием переносят вакцинацию хорошо.

Ранее иммунолог Владимир Болибок оценил данные о невосполнимой утрате интеллекта у больных COVID-19, которые опубликовал ранее журнал The Lancet. По его словам, подобное может происходит по ряду причин, однако ни одна из них не получила научного доказательства.