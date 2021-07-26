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В Роспотребнадзоре предложили простой и дешевый способ выявлять мутации COVID-19

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Чтобы отслеживать мутации коронавируса, можно расшифровывать не весь его геном, а только ту часть, которая влияет на его важные свойства — это вдвое увеличит скорость исследований. Такой простой и дешевый способ выявлять мутации COVID-19 предложили в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека Камиль Хафизов, передает РИА Новости.

«Метод целевого секвенирования отдельных фрагментов гена S-белка позволяет сократить расходы на пробоподготовку и секвенирование примерно в десять раз по сравнению с полногеномным секвенированием коронавируса», — рассказал Хафизов.

По его словам, вирус мутирует постоянно, однако не все изменения приводят к трансформации его свойств. Специалист отметил, что все значимые мутации COVID-19 находятся в одном участке генома — его и нужно расшифровывать.

Хафизов добавил, что более надежным методом все равно остается полное секвенирование генома, но это требует много времени и финансов.

Ранее в центре «Вектор» предупредили о возможности возникновения новых мутаций коронавируса, которые будут заразнее, чем индийский штамм. В Центре вирусологии и биотехнологии пояснили, что естественная эволюция вируса включает в себя появление новых мутаций, а на скорость их возникновения влияет активность циркуляции COVID-19 в популяции.

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