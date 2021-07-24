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Врач отказался брать мазки на COVID-19 у российской семьи из-за экономии

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Российская семья из пяти человек подозревала у себя симптомы COVID-19 и вызвала на дом врача, однако медицинский работник отказался брать мазки из-за экономии. Об этом сообщает портал e1.ru.

Врач сказал, что в семье больных «слишком много», хотя он заранее был предупрежден, что едет на вызов к пятерым пациентам, рассказала россиянка. В итоге он взял анализы только у двоих взрослых, хотя симптомы были у всех, включая несовершеннолетних. Свое решение медработник обосновал тем, что «у него ограничено количество тестов, и если не хватит, то придется возвращаться в больницу».

«Из Белоярской городской больницы приехал врач с медсестрой. Они осмотрели заболевшего и выписали лечение. А дальше врач сказал, что нас слишком много и взять у всех мазок на ковидный тест он не может», — рассказала пациентка.

Она добавила, что пыталась объяснить врачу, что юридически он не имеет права отказывать в обслуживании остальным членам семьи. На это медработник ответил, что ему «все равно».

Ранее стало известно об инциденте из-за врачебной ошибки в Бурятии. 17-летний подросток обратился в детскую республиканскую больницу с сильной болью в животе. Дежурный врач принял решение отправить его домой, и после этого больной умер. Подросток скончался спустя два дня из-за перитонита, требующего госпитализации и оперативного вмешательства.

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