Российский подросток умер после решения врача отправить его домой с перитонитом

В Бурятии 17-летний подросток умер после решения врача отправить его домой с перитонитом

В Бурятии 17-летний подросток обратился в детскую республиканскую больницу с сильной болью в животе. Дежурный врач принял решение отправить его домой, и после этого больной умер. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

Подросток скончался спустя два дня из-за перитонита, требующего госпитализации и оперативного вмешательства. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

«На изъятой видеозаписи виден весь процесс приема пациента, в том числе, запечатлено, что пальпация живота вызывала у подростка сильную боль. В настоящее время уголовное дело находится в производстве следователей по особо важным делам», — сообщили в пресс-службе управления .

Ранее сообщалось, что в городе Электросталь Московской области четырехмесячный ребенок умер от перегрева на солнце в коляске, пока его пьяные родители жарили шашлыки и гуляли. Отец и мать покормили малыша в три часа дня, а потом отправились вместе с младенцем на шашлыки. В семь часов вечера они зашли к друзьям в гости и обнаружили, что ребенок не дышит.