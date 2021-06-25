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Оставленный родителями в коляске младенец провел на жаре четыре часа и умер

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В городе Электросталь Московской области четырехмесячный ребенок умер от перегрева на солнце в коляске, пока его пьяные родители жарили шашлыки и гуляли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, отец и мать покормили малыша в три часа дня, а потом отправились вместе с младенцем на шашлыки. В семь часов вечера они зашли к друзьям в гости и обнаружили, что ребенок не дышит.

Как сообщают авторы Telegram-канала, скорая констатировала смерть малыша от теплового удара.

Ранее в городе Долинск на Сахалине шестимесячный младенец скончался от обезвоживания. По данным следствия, мать погибшего злоупотребляла алкоголем. У нее изъяли еще двух детей: брата-близнеца погибшего малыша и двухлетнюю девочку с признаками дистрофии. В доме, где они проживали, не было еды и одежды.

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