В российском городе от обезвоживания умер шестимесячный младенец

В городе Долинск на Сахалине нашли мертвым шестимесячного младенца, который, по предварительной информации, скончался от обезвоживания. В настоящее время следователи возбудили дело об убийстве, а мать мальчика была задержана, сообщает РИА Новости.

Кроме того, из семьи изъяли еще двух детей: брата-близнеца погибшего малыша и двухлетнюю девочку с признаками дистрофии. В отношении местных органов опеки будет проведена полицейская проверка. Уже возбуждено уголовное дело о халатности.

Как отметили в УМВД, на учете органов опеки семья не стояла, а жалоб на мать в полицию не поступало. По данным следствия, женщина злоупотребляет алкоголем, в доме есть еды и одежды, а бытовые условия не пригодны для проживания малышей.

Ранее сообщалось, что в Томской области многодетная мать родила седьмого ребенка и заморила его голодом. У малыша диагностировали патологию, из-за чего россиянка решила от него избавиться. В суде женщина заявила, что планировала объяснить смерть ребенка его врожденным заболеванием.