Младенец выпил грудное молоко пьяной россиянки и умер

Жительница Горно-Алтайска накормила младенца грудным молоком после употребления спиртного, в результате ребенок умер, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Республике Алтай.

По данным следствия, 11 января 32-летняя мать отмечала свой день рождения и выпивала алкоголь. Позже она пошла спать и легла рядом с четырехмесячным сыном. В течение ночи она дважды кормила мальчика грудью, что привело к его смертельному отравлению.

В отношении россиянки заведено дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. О благополучии семьи не уточняется.

В конце января в Петербурге в больницу с отравлением наркотиками попал годовалый ребенок. Предположительно, речь шла о метадоне. Девочка находилась в тяжелом состоянии.