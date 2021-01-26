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Годовалого ребенка госпитализировали с отравлением наркотиками под Петербургом

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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

В Ленинградской области годовалого ребенка госпитализировали с отравлением наркотиками. Об этом пишет Znak со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По информации издания, девочка отравилась метадоном. Ее в тяжелом состоянии увезли в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранительные органы выясняют, как наркотик попал в организм ребенка.

Ранее сообщалось о россиянке, которая оставила без присмотра девятилетнего сына с инвалидностью и устроила с мужчиной домашнюю вечеринку с алкоголем и наркотиками. В этот же день ребенок был найден пьяным на улице в Санкт-Петербурге, у него было выявлено отравление этанолом.

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