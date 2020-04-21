Российские подростки нашли наркотики и умерли в подъезде

Двое подростков 16 и 17 лет найдены мертвыми в подъезде жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Предположительно, смерть наступила в результате передозировки психотропными препаратами, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, погибшие подружились в начальных классах во время учебы в школе. Потом они начали ходить в разные образовательные учреждения и жили не по соседству, но общаться продолжили. Несколько дней назад 16-летний юноша нашел закладку с наркотиками, похвастался находкой в переписках и 20 апреля позвал товарища попробовать содержимое. В тот же день молодой человек вышел из дома, сказав матери, что вернется через 20 минут. Оказалось, что он поехал к приятелю, и последний раз общался по телефону с родительницей около 20:00, после чего не выходил на связь. Женщина всю ночь искала сына и ночью даже приезжала по адресу проживания его друга, общалась с членами его семьи, которые также были обеспокоены отсутствием ребенка.

Тела двух приятелей жильцы дома нашли утром 21 апреля на лестничной клетке между пятым и шестым этажами подъезда, где жил 17-летний подросток. Место инцидента было на два этажа ниже квартиры мальчика. Рядом лежал пакет с белым порошком, его отправили на экспертизу. Были установлены личности погибших, после чего оперативники связались с родителями. Они сообщили, что раньше не замечали за детьми признаков употребления запрещенных веществ.

Ранее в Москве в квартире на Кутузовском проспекте были обнаружены трупы двух молодых людей — 29-летней девушки и 25-летний сын известного российского кардиохирурга. Возможной причиной смерти называлась передозировка наркотиками.

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