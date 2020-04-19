В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга

В квартире одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве были обнаружены трупы двух молодых людей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним было найдено тело 29-летней девушки.

Согласно предварительным данным, хозяин съемной квартиры не смог дозвониться до квартиросъемщика. Тогда он приехал проверить жилье и обнаружил в нем мертвых мужчину и женщину. Как утверждает телеканал, возможной причиной их смерти могла стать передозировка наркотиками.

Позже телеканал сообщил, что 25-летний сын кардиохирурга пытался бороться с наркозависимостью. Недавно он прошел курс лечения в одной из столичных клиник и давно состоял на учете.

Михаил Алшибая — врач-сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук, заведующий отделением НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

5 апреля сообщалось, что в одной из квартир на востоке Москвы были обнаружены мумифицированные тела двух женщин. Найденные тела женщин 1965 и 1962 годов рождения были без признаков насильственной смерти, порядок в квартире не был нарушен.

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