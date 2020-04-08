Потребители наркотиков оказались уязвимы перед коронавирусом

Употребление психотропных веществ делает иммунитет человека уязвимым и повышает риск заразиться коронавирусом. Об этом агентству городских новостей «Москва» заявил главный внештатный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
По его словам, в сравнении с алкоголем наркотики сильнее снижают защитные функции организма. А при сочетании нескольких вредных привычек создается «поистине нечеловеческая нагрузка» на иммунную систему. Кроме того, образ жизни наркозависимого более дезорганизован и десоциализирован, психические нарушения выражены ярче, чем при алкоголизме.
Врач уточнил, что течение COVID-19 также осложняют ВИЧ, гепатиты В, С, повышая вероятность летального исхода. «Многие не проявляют заботу о себе и не принимают специальную терапию. В таких тяжелых случаях велика вероятность фатального развития коронавирусной инфекции», — сказал Брюн.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) развеяли миф об эффективности кокаина в борьбе с новым вирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения