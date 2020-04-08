Потребители наркотиков оказались уязвимы перед коронавирусом

Употребление психотропных веществ делает иммунитет человека уязвимым и повышает риск заразиться коронавирусом. Об этом агентству городских новостей «Москва» заявил главный внештатный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

По его словам, в сравнении с алкоголем наркотики сильнее снижают защитные функции организма. А при сочетании нескольких вредных привычек создается «поистине нечеловеческая нагрузка» на иммунную систему. Кроме того, образ жизни наркозависимого более дезорганизован и десоциализирован, психические нарушения выражены ярче, чем при алкоголизме.

Врач уточнил, что течение COVID-19 также осложняют ВИЧ, гепатиты В, С, повышая вероятность летального исхода. «Многие не проявляют заботу о себе и не принимают специальную терапию. В таких тяжелых случаях велика вероятность фатального развития коронавирусной инфекции», — сказал Брюн.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) развеяли миф об эффективности кокаина в борьбе с новым вирусом.

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