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Российский врач дал советы по вакцинации для аллергиков

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Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Врач-реаниматолог, профессор Сергей Царенко для советы по вакцинации против коронавируса для людей, страдающих аллергией. Видео соответствующей беседы размещено в официальном Telegram-канале российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Согласно рекомендации специалиста, аллергикам следует использовать антигистаминные препараты до и после вакцинации. Если у человека возникли какие-то сомнения, Царенко посоветовал обратиться к аллергологам. «Врачи подбирают препараты, которые для них являются базовыми, и на фоне этих препаратов проводят вакцинацию», — пояснил он.

Ранее кандидат медицинских наук Надежда Зуйкова раскрыла способ избавиться от страха перед вакцинацией. Она предупредила, что боязнь прививки чревата психосоматическими побочными эффектами после нее. При тревожности перед вакцинацией также можно принять такие средства, как пустырник, валериана и валокордин. Длительность их приема зависит от степени волнения, но лучше всего их пить в течение двух-трех дней до прививки, отметила доктор.

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