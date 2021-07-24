Россия
 
Последние новости
В Киеве назвали «наипростейший сценарий» спасения украинской ГТС
Талибы обезглавили работавшего на США переводчика
Российские баскетболистки обыграли сборную Китая на Олимпиаде в Токио
Россиянин на BMW преградил путь водителю скорой помощи и попал на видео
Названы регионы России с наиболее страдающим от ожирения населением
Россиянка сравнила себя с роботом после первой медали на Олимпиаде в Токио
Российский гимнаст заплакал во время выступления на Олимпиаде
В американском штате выявили чуму
Украинский футболист объяснил отказ играть в России фразой «Я все же из Львова»
Новости партнеров
Прослушать новость

Мэр российского города заразился коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @sergey.nadsadin / Instagram

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации российского города.

Уточняется, что градоначальник в плановом порядке стал тест на COVID-19 и получил положительный результат. Надсадин чувствует себя «нормально», в пресс-службе это связали с тем, что ранее он сделал прививку, первый компонент препарата он получил 26 июня. Надсадин работает дистанционно и ожидает повторный результат теста на коронавирус.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Сахалинской области всего было выявлено 26 586 случаев COVID-19, за прошедшие сутки — 106 случаев. За весь период пандемии в регионе выздоровели 24 943 пациентов, за сутки — 78 пациентов. Скончались за все время 100 человек, из них за последние сутки — три человека.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собянин рассказал о заболевших COVID-19 после вакцинации
Мишустин заявил о необходимости увеличения объемов тестирования на COVID-19
Мурашко заявил о росте темпов вакцинации от COVID-19 в три раза в ряде регионов
Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России