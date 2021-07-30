Россия
 
Последние новости
«Роскосмос» возглавит расследование ситуации с модулем «Наука» на МКС
Женщина с ожирением сбросила 71 килограмм за два года и стала популярной моделью
В США заявили о «маневре» России для открытия «Северного потока-2»
Москвичка на скутере украла четыре корзины с цветами и попала на видео 
Огромные червеобразные твари захватили американский штат
Девушка встретилась с мужчиной из Tinder и раскрыла неприятный секрет
Цены на квартиры в Москве начали снижаться
Названо лучшее российское шампанское
Московский таксист сбил ребенка на пешеходном переходе 
Россиянка проехалась в плацкарте фирменного поезда и назвала его главные минусы
Новости партнеров
Прослушать новость

Проценко назвал способ победить пандемию

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом победы над пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вакцинация — это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации», — сказал он.

Ранее Проценко заявил, что подхватить COVID-19 можно после введения первого компонента вакцины, так как к этому времени стойкий иммунитет еще не сформирован. Он добавил, что иммунитет развивается через две недели после введения первого компонента. После первой инъекции пациент не может считаться вакцинированным, объяснил специалист.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Проценко рассказал о работе врачей в пандемию в эфире общества «Знание»
Проценко объяснил заражение COVID-19 после введения первого компонента вакцины
Россиян предупредили об изменениях в симптомах COVID-19