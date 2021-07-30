Проценко назвал способ победить пандемию

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом победы над пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вакцинация — это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации», — сказал он.

Ранее Проценко заявил, что подхватить COVID-19 можно после введения первого компонента вакцины, так как к этому времени стойкий иммунитет еще не сформирован. Он добавил, что иммунитет развивается через две недели после введения первого компонента. После первой инъекции пациент не может считаться вакцинированным, объяснил специалист.

