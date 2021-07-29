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Россиян предупредили об изменениях в симптомах COVID-19

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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Согласно показаниям медицинской практики, COVID-19 изменил свои симптомы. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Псковской области.

В частности, россиян предупредили об изменении в одном из основных идентификаторов COVID-19. Если раньше он вызывал потерю обоняния, то сейчас все больше случаев возникновения насморка. Также специалисты отмечают увеличившееся количество жалоб на головную боль и боль в горле почти без кашля. Многие путают подобное течение COVID-19 с ОРВИ.

«Увеличилось количество случаев с “кишечными” проявлениями в виде жидкого стула, рвоты на фоне повышенной температуры тела, что ошибочно принимается за пищевое отравление», — заявили в пресс-службе.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы № 40 Денис Проценко заявил, что заболеть COVID-19 можно после введения первого компонента вакцины. Причиной этому является несформированный к этому времени стойкий иммунитет к болезни.

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