Врач объяснил необходимость вакцинации для онкологических больных

Пациентам с онкологическими заболеваниями рекомендуется прививаться от коронавируса, так как они входят в зону особого риска. Так необходимость вакцинации этой категории населения объяснил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Его слова приводит РИА Новости.

«Онкологические пациенты, как и пациенты с другими хроническими заболеваниями, конечно, входят в зону особого риска — это повышенный риск заражения, повышенный риск тяжелого течения заболевания», — заявил Тяжельников.

Он подчеркнул, что при этом учитывается острота состояния больного. Если у пациента произошло обострение заболевания, вакцинировать его не будут. Также Тяжельников отметил, что прививка не может стать «детонатором спящей болезни» и не повлияет на течение любых заболеваний.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что все созданные в России вакцины против COVID-19 действительно защищают от него. Он отметил, что нельзя сказать, что коронавирус более склонен к «генетическому дрейфу». По его словам, у некоторых после болезни или вакцинации действительно не вырабатывается иммунитет. Таких людей примерно пять процентов.