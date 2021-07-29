Врач оценила заявление онколога о влиянии красного мяса на рак кишечника

Врач-терапевт Надежда Чернышова оценила заявление онколога Ивана Карасева о влиянии употребления красного мяса на фактор риска развития рака кишечника. По ее словам, утверждать подобное несколько преждевременно. Ее слова передает «Москва 24».

Ранее Карасев сослался на исследование ученых американского Института онкологии Дана-Фарбер (Dana-Farber Cancer Institute) и назвал красное мясо любимой едой погибших от рака кишечника пациентов.

Специалист отметила, что ретроспективные исследования не устанавливают причинную связь. Чернышова выразила мнение, что погибшие от рака кишечника люди также могли употреблять большое количество алкоголя. Она заявила, что это онкологическое заболевание является очень многофакторным, что затрудняет установление точной причины его возникновения.

«Ученые со временем выясняют всякие закономерности, но сейчас, на основании этого исследования, говорить о том, что нам нужно избегать красного мяса, мы не имеем права, не должны», — объяснила Чернышова.

Однако врач подчеркнула, что людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и почек, стоит воздержаться от употребления красного мяса.

Ранее ученые обнаружили антибиотики, способные бороться с раком кожи. К ним относится тигециклин и другие антибиотики, которые подавляют производство белков в бактериях.