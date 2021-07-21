В России научились лечить хронический гепатит В

Российские ученые разработали уникальную технологию, позволяющую лечить хронический гепатит В. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.

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По словам разработчиков, на базе лаборатории генетических технологий и трансляционных исследований ФГБУ «НМИЦ» «ФПИ» Минздрава России они впервые в мире создали прототип фармацевтической субстанции — действующее вещество — на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз, способных в течение нескольких суток уничтожить свыше 99 процентов вирусных геномов в инфицированных клетках.

При этом, ученые заверили, что данная субстанция совершенно нетоксична и безопасна при использовании. В ближайшем будущем на основе разработанного действующего вещества будет создан лекарственный препарат.

Всего в мире на данный момент зарегистрировано свыше 250 миллионов человек с хроническим гепатитом В. Каждый год от этого заболевания погибает больше миллиона человек. При этом, в настоящее время полное излечение от хронического гепатита В невозможно.

Ранее врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Григорий Кобяков назвал несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии онкологического заболевания. По его словам, очень важно обращать внимание на изменения в собственном состоянии: появление необычных образований, изменений на коже, изменение ощущений при глотании или дефекации, а также появление боли при мочеиспускании. При появлении симптомов врач посоветовал незамедлительно обратиться к специалистам.