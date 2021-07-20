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Ученые назвали полезную при раке мозга диету

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Американские ученые сообщили о пользе кетогенной диеты для людей, страдающих от рака головного мозга. Результаты исследований были опубликованы в журнале Neurology.

Участие в эксперименте, организованном сотрудниками Американской академии неврологии, приняли 25 пациентов с астроцитомой. На протяжении восьми недель добровольцы соблюдали низкоуглеводную версию кето-диеты. Два дня в неделю они потребляли только пятую часть калорий от дневной нормы, а остальные пять дней питались согласно модифицированной версии диеты Аткинса, употребляя менее 20 грамм углеводов в день.

В результате ученые заметили, что у большинства участников снизился уровень гемоглобина и инсулина. Помимо этого, такой режим питания помог им снизить индекс массы тела и увеличить мышечную массу.

Ранее ученые определили, что лекарство от диареи лоперамид может индуцировать гибель клеток в культуре глиобластомы — смертельно опасной и неизлечимой формы опухоли головного мозга, плохо реагирующей на обычную химиотерапию.

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