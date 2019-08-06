Любимую диету знаменитостей признали опасной для здоровья

Любимая многими знаменитостями кето-диета, при которой в пищу употребляются блюда с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, может привести к исключению из рациона наиболее полезных продуктов. Об этом сообщает The Sun.

Диета, которой придерживаются Ким Кардашьян, Гвинет Петроу и Холли Берри, подразумевает отказ от бобов, цельнозерновых продуктов и некоторых овощей. В то же время темный шоколад, сыр, авокадо и орехи есть можно.

Однако врач и профессор Нью-Йоркского университета Шивам Джоши считает такой режим питания вредным для здоровья: «Я защищаю нерафинированные углеводы, фрукты, овощи, все зерновые, бобы, чечевицу и тому подобное. Это одни из самых полезных продуктов питания на планете».

Например, потребление цельнозерновых продуктов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также специалист отметил, что не существует исследований долгосрочных последствий для организма от кето-диеты.

Целью кето-диеты является снижение калорий за счет сокращения потребления углеводов до пяти процентов. Таким образом, 75 процентов рациона приходятся на жиры, а 20 процентов — на белки. Организм человека по умолчанию сжигает углеводы, поэтому отказ от них заставляет его сжигать жир, что, в свою очередь, приводит к снижению веса.

В мае 2019 года британские ученые и диетологи рассказали, какими методами можно достичь плоского живота за четыре недели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!