Ученые научились выявлять рак мозга на ранней стадии по анализам мочи

Японские ученые научились со стопроцентной точностью определять рак головного и спинного мозга на ранней стадии заболевания по анализам мочи. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Applied Materials & Interfaces.

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Исследователи из Университета Нагоя в Японии разработали технологию, которая позволяет диагностировать опухоли центральной нервной системы по анализу мочи на раннем этапе. Они установили, что при наличии в организме опухоли ее раковые клетки начинают продуцировать микроРНК. Ученые научились использовать эти микроРНК в качестве биомаркера опухоли. Для этого они разработано новое устройство, состоящее из 100 миллионов нанопроволок оксида цинка.

Главная особенность этой технологии — она выявляет рак мозга даже в тех случаях, когда его симптомов нет, вне зависимости от размера опухоли и стадии заболевания. Чаще всего именно запущенное течение болезни является одним из отягчающих факторов при лечении. Пациенты обращаются за помощью к специалистам, когда у них уже есть явные неврологические проблемы. А симптомы этой болезни проявляются только в ходе прогрессирования рака.

Устройство опробовали на образцах мочи здоровых людей и пациентов с онкозаболеваниями. Исследования показали стопроцентную точность. Ученые надеются, что новый метод в скором времени удастся внедрить в клиническую практику —диагностика рака мозга с помощью анализа мочи не требует ни дорогостоящего оборудования, ни каких-либо сложных манипуляций.