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В США назвали число умерших от СПИД за все время

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал число умерших от СПИД в стране за все время с момента первого официального сообщения о выявлении болезни. Его слова в ходе заседания Генассамблеи ООН передает РИА Новости.

По словам Блинкена, с 1981 года, когда вирус впервые выявили на территории США, от связанных со СПИД болезней скончались 700 тысяч американцев. Всего в мире жертвами вируса стали около 32,7 миллиона человек. При этом на данный момент с ВИЧ живут более 38 миллионов человек по всему миру, из них в Соединенных Штатах находятся 1,2 миллиона.

Американский госсекретарь также напомнил о плане по борьбе со СПИД, который был запущен занимавшим тогда пост президента США Джорджем Бушем. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон инвестировал в эту деятельность более 85 миллиардов долларов, и тем самым «помог спасти 20 миллионов жизней, не допустил миллионы случаев заражения ВИЧ, укрепил системы здравоохранения в 54 странах».

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что на фоне пандемии коронавируса число зараженных туберкулезом и ВИЧ, а также зарегистрированных случаев рака в России может существенно вырасти. Подъем заболеваемости этими инфекциями возникнет из-за высокой нагрузки на мировую систему здравоохранения и перебоев в оказании плановой медпомощи, предположила она.

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