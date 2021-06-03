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В Минздраве заявили о приближении создания вакцины от ВИЧ благодаря COVID-19

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Алексей Мазус
Алексей Мазус
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Технологии создания препаратов от COVID-19 приближают появление вакцин от ВИЧ-инфекции. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции, глава Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус, сообщает ТАСС в четверг, 3 июня.

«Создание новой индустрии вакцин сделало шаг к тому, что будет создана вакцина от ВИЧ-инфекции. Есть наработки, есть уже серьезные разговоры о том, что те технологии, которые применяются для этих вакцин, будут вполне доступны и годятся к созданию вакцины от ВИЧ-инфекции», — сказал он в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В декабре сообщалось, что российская вакцина от ВИЧ «КомбиВИЧвак», которую создали специалисты из научного центра «Вектор», оказалась эффективной в выработке антител против вируса и безопасна для пациентов. К такому выводу пришли специалисты после тестирования вакцины на добровольцах.

Клинические исследования «КомбиВИЧвак» будут продолжаться до конца 2021 года.

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