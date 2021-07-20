Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России разработали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В настоящее время полностью излечиться от этого заболевания нельзя. Пациентам с ВИЧ приходится принимать лекарства до конца жизни, при этом увеличивается риск нежелательных побочных эффектов. Это обусловлено тем, что подавляющее большинство схем лечения включает препарат тенофовир, который токсичен для почек и вызывает снижение плотности костей.

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Разработанный российскими учеными новый метод подразумевает переход с тройной системы лечения на двойную. Первые полгода терапия включает тенофовир, а затем пациенты исключают его и принимают долутегравир и эмтрицитабин. Как объяснили в центре, через шесть месяцев после начала лечения у больных формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ, а оставшиеся компоненты усиливают друг друга. В связи с этим двойная схема терапии оказывается достаточной для полного подавления вируса и при этом не имеет ни непосредственной, ни отсроченной токсичности.

Отмечается, что авторам нового подхода к лечению выдан патент на изобретение.

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